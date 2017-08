Ministeri Lintilä Finnairin lisäeläketapauksesta: Selvitykset ovat keskenään ristiriitaiset

Selvityksissä on ristiriitaisuuksia, joten nyt on tavattava – mieluiten mahdollisimman pian. Näin toteaa valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) tiedotteessaan maanantaina. Selvitykset liittyvät Finnairin toimitusjohtajan Pekka Vauramon lisäeläkettä koskevaan asiaan.

Finnair julkaisi maanantaina Lintilälle avoimen kirjeen, missä yhtiö selvittää toimitusjohtajan lisäeläkepäätöstä. Finnairin mukaan päätös toimitusjohtajan lisäeläkkeestä tehtiin viime vuoden kesäkuussa ja omistajaohjausyksikölle lisäeläkkeen esityksestä kerrottiin jo viime vuoden maaliskuussa.

Lintilä kertoo tiedotteessaan saaneensa samasta asiasta selvityksen myös omistajaohjausosastolta.

Ristiriitoja löytyy Lintilän mukaan vaiheista, jotka johtivat lisäeläkepäätökseen.

Lisäeläke ei pitäisi olla osana palkkioita

Taustalla on valtion esittämä tahtotila, ettei lisäeläkkeitä käytettäisi palkitsemiseen. Lintilä kertoi Ylelle viime viikolla, että hän on pyytänyt asiasta selvitystä Finnairilta. Helsingin Sanomat nosti uutisessaan Vauramon lisäeläkkeen esiin osana pörssiyhtiöiden johtajien palkitsemisjärjestelmiä. Lisäeläkkeestä uutisoi aivan ensimmäisenä Suomen Kuvalehti jo tämän vuoden alussa. Lisäeläkepäätös oli lehden mukaan yllättävä, sillä Finnair yhtiönäkin on kertonut luopuneensa lisäeläkkeistä.

Nyt Lintilän koolle kutsumaan tapaamiseen ovat saaneet kutsun Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen, omistajaohjausosaston päällikkö Eero Heliövaara ja Finnairin palkitsemislautakunnan puheenjohtaja Jussi Itävuori.

Lisäeläke on suuruudeltaan noin 130 000 euroa, selviää Finnairin vuoden 2016 palkka- ja palkkioselvityksestä.