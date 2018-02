Mimmit koodaa -kampanja haluaa naisia ohjelmistoalalle – Suomessa on 8000 henkilön vaje osaajista

Reetta Kataja, Ada Halsas ja Tiina Korjus kokoontuivat parin sadan muun naisen kanssa keskiviikkona illalla Helsingin Vanhalle Ylioppilastalolle kuulemaan, miten koodaamisosaamista voisi kehittää. Kyseessä oli Mimmit koodaa -kampanja, joka pyrkii herättelemään naisten kiinnostusta ohjelmistoalaa kohtaan.

– Ala vaikuttaa siistiltä ja sillä on paljon avoimia työpaikkoja. Olen pidempään miettinyt osallistumista tällaiseen tapahtumaan ja koulutukseen, Korjus kertoo.

– Haluan saada alasta enemmän kiinni, jotta käsitteet tulevat selvemmiksi ja ymmärrys mahdollisuuksista kasvaa. Käsitteet ovat yllättävän vaikeita, Ada Halsas lisää.

Myös Turkuun ja Tampereelle striimatun tilaisuuden oli järjestänyt Ohjelmistoyrittäjät ry, joka on huolissaan alan työvoimapulasta. Työvoimapula voi pahimmillaan olla haitaksi koko maan kehitykselle, koska ala kuin ala on nykyään suuresti riippuvainen tietotekniikasta ja sen sovelluksista.

– Meillä on Suomessa noin 8 000 osaajan vaje ohjelmistoalalla. Se on ongelma koko suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen puolesta. Naisia on softan kanssa suoraan tekemisessä olevien joukossa vain noin 10 prosenttia. Naiset ovat olleet liiaksi vailla huomiota alalla. Heissä on uskomaton potentiaali, sanoi tapahtuman avannut Ohjelmistoyrittäjät ry:n toimitusjohtaja Rasmus Roiha.

Kampanjalla ei haeta suoraan sitä, että kaikki naiset kouluttautuisivat heti kovan tason devaajiksi eli www-kehittäjiksi.

– Sekin auttaa paljon, jos ymmärrys alasta lisääntyy ja tietää, mitä voi devaajilta vaatia. Koodaamista tarvitaan niin terveysalalla, varhaiskasvatuksessa kuin muillakin aloilla. Sekin on hyvä, jos saadaan syntymään tunne, että on kiva avata tietokone, sanoo tapahtumaa järjestämässä ollut Kaisa Kukkonen.

Koulutukset kiinnostavat

Ohjelmistoyrittäjät ry tarjoaa kahdeksan jäsenyrityksensä kanssa sarjan ilmaisia koulutuksia alasta kiinnostuneille naisille. Nämä yritykset ovat 2NS, Ambientia, Codemate, IBM, IWA, Microsoft, Valu Digital ja Wunder.

Kiinnostus koulutuksiin on suurta.

– Monet koulutukset täyttyvät minuuteissa, Kukkonen kertoo.

Mimmit koodaa -kampanjan kautta yhä useampi nainen todennäköisesti kiinnostuu alasta.

Naisten koodauskiinnostuksesta kertoo osaltaan se, että alalle pyrkineen Vlada Laukkosen aloitteellisuudesta syntyi lähes 1 500 naisen Facebook-ryhmä Ompeluseura LevelUP Koodarit. Ryhmässä koodaamisesta kiinnostuneet voivat jakaa kokemuksiaan ja vinkkejä osaamisen hankkimiseen ja kehittämiseen.

– Vuosi sitten olin kotona ja etsin töitä. Huomasin, että it-alalla oli paljon kiinnostavia työpaikkoja, mutta alan tutkinto tunnuttiin aina vaativan. Voisiko taitoja kuitenkin oppia työelämässä, jos on potentiaalia. Olen nyt löytänyt alalta unelmaduunini, Laukkonen kertoi keskiviikkona Mimmit koodaa -tapahtumassa.