Miljardien kiinteistökannan omaava Kojamo selvittää pörssilistausta - työeläkeyhtiöt ja ammattiliitot ovat entisen VVO-yhtymän suuromistajia

Suomen suurimmaksi kiinteistösijoittajaksi itsensä luokittelevan Kojamon hallitus on päättänyt selvittää pörssilistauksen mahdollisuutta. Kojamo kertoo asiasta tilinpäätöstiedotteensa yhteydessä. Kyseessä olisi melkoinen vonkale pörssiin, sillä tuoreen tilinpäätöksen mukaan Kojamon asuntokannan käypä arvo on 4,7 miljardia euroa. Kojamo on entiseltä nimeltään VVO-yhtymä.

Tiedotteen mukaan pörssilistauksen mahdollisuutta selvitetään yhtiön omistajapohjan laajentamiseksi ja jatkuvan kasvun tukemiseksi. Kojamon toimitusjohtajan Jani Niemisen mukaan kyseessä on uusi linjaus, josta on päätös tehty nyt.

- Tämä ei ole vielä listautumisaikeen osoitus, Nieminen sanoi STT:lle.

Hänen mukaansa yrityksessä haluttiin olla avoimia siitä, että mahdollisuuksia listautumiseen tutkitaan.

Niemisen mukaan selvittely on osa Kojamon kasvustrategiaa.

- Olemme viiden vuoden aikana investoineet 1,7 miljardia euroa Lumo-vuokra-asuntoihin. Haemme kasvua Suomen seitsemällä suurimmalla kaupunkialueella.

Yleisellä tasolla Nieminen toteaa, että listautuminen avaa tyypillisesti yritykselle uusia väyliä pääomamarkkinoille.

Ammattiliitoilla tuhti omistuspotti

Julkisuudessa on ollut aika ajoin spekulaatioita Kojamon omistajapohjasta. Yrityksen suurimpia omistajia ovat työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma. Niiden jälkeen suurimpia omistajia ovat ammattiliitot. Tammikuun lopun listauksen mukaan esimerkiksi Teollisuusliitolla on reilun 16 prosentin omistus Kojamossa.

Kojamo on heruttamassa omistajilleen jälleen tuhdit osingot. Kojamon hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A-osakkeelle kuusi euroa kahdeksankymmentä senttiä osakkeelta eli yhteensä reilut 50 miljoonaa euroa

Kojamo on entiseltä nimeltään VVO-yhtymä. Yhtiö kertoi viime vuonna keskittyvänsä jatkossa kokonaan markkinahintaisiin Lumo-koteihin ja luopuvansa vähitellen omakustannusperusteisista asunnoista.