Mikroyritykset löytämässä vientimarkkinat: Nivalasta kiukaita Saksaan, Kuusamosta hirsitaloja Ruotsiin

Pohjois-Pohjanmaalla on havaittu, että mikroyrityskin eli alle 10 hengen yritys voi aloittaa vientitoiminnan.

Alueella on ollut käynnissä Kasvualusta-hanke, jonka tavoitteena on löytää uusia toimintamalleja pienten yritysten kasvulle, viennille ja kansainvälistymiselle. Verkostossa on mukana 123 mikroyritystä, ja toiminta on laajenemassa muuallekin Pohjois-Suomeen.

Esimerkiksi nivalalainen Vuolux Oy on virallisesti yhden hengen yritys, mutta se vie tuotteitaan myös Ruotsiin ja Saksaan. Vuolux valmistaa vuolukivikiukaita ja -takkoja sekä perinteisiä kiukaita ja saunan lauteita. Tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan yritysverkostossa, joka pystyy vastaamaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.

Kuusamolainen Kero Hirsitalot solmi puolestaan vastikään viisivuotisen puitesopimuksen ruotsalaisen kaivosyhtiö LKAB:n kanssa. Sopimuksen myötä valtaosa yrityksen tuotannosta menee jatkossa vientiin Pohjois-Ruotsiin.

Kasvualusta-hankkeen taustalla toimii yritysten lisäksi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.

Suomessa on tällä hetkellä yli 340 000 mikroyritystä. Ne muodostavat 95 prosenttia koko maan yrityskannasta. Mikroyritysten osuus Suomen viennistä oli vuonna 2013 vain 3 prosenttia, kun se Ruotsissa oli 11 prosenttia.