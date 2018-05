Metso otti yhteyttä Pekka Vauramoon – tulevan toimitusjohtajan palkka kerrotaan verkossa myöhemmin

Finnair tiedotti tänään, että yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramo, 61, siirtyy Metson toimitusjohtajaksi loppuvuodesta.

Vauramon saa langan päähän hiukan ennen Metson järjestämää tiedotustilaisuutta päivällä, mutta tulevaa toimitusjohtajaa saa haastatella vain kaiuttimen kautta. Vauramon vastauksia kuuntelee Metson johtoon kuuluvaa väkeä.

Vauramo ei ollut hakemassa uutta työtä, kun Metsosta oltiin häneen yhteydessä.

– Metso on hieno yritys. Olen kaivosinsinööri koulutukseltani, ja osa Metson liiketoiminnasta on sillä alueella. Jossain määrin paluu kotitontille alkoi kiehtoa.

Miksi juuri nyt?

– Kun tällainen tilaisuus tulee, se pitää joko käyttää tai olla käyttämättä. Itse ei voi aikaa valita. Päätin siihen lähteä. Jos katsoo aikaa taaksepäin, edellisestä oli hyvä aika hypätä pois, Vauramo sanoo Lännen Medialle.

Taakse jää hänen mukaansa oikein hyvä lentoyhtiö, joka on kasvuvaiheessa ja monella tapaa uusiutunut lähivuosina.

Uusi tehtävä jännittää

Uutta tehtävää hän odottaa hyvillä mielin. Metso on kansainvälinen yritys, markkinajohtaja monilla tuotteilla ja taseeltaan vahva.

Jännittääkö yhtään?

– Ainahan se jännittää ja pitääkin jännittää, että saa itsestään vielä enemmän irti.

Vauramon mukaan on vielä liian aikaista sanoa, miten hän aikoo yhtiötä viedä eteenpäin.

– Haluan ensin tutustua Metson kulttuuriin ja liiketoimintaan lähemmin. Siellä on alueita, jotka ovat minulle täysin uusia. Olen ollut kymmenkunta vuotta pois, ja monet asiat ovat varmasti sekä teollisuudessa että asiakaskunnassa muuttuneet. Niitä täytyy opiskella jonkin aikaa.

Tulevalle toimitusjohtajalle ei hänen mukaansa ole annettu "varsinaisesti selkeitä toiveita" tulevaisuutta varten.

– Metson organisaatiota ja toimintatapoja on uusittu aivan hiljattain. Jatkamme sillä suunnalla, mikä täällä on nyt käynnistetty. Se on selvää. Liian usein tapahtuvat muutokset eivät ole koskaan hyväksi yritykselle eivätkä henkilöstölle.

Vauramo näkee kuitenkin, että yhtiöllä on tässä tilanteessa mahdollisuuksia ja resursseja kasvaa edelleen. Metso työllistää tällä hetkellä yli 12 000 ihmistä yli 50 maassa.

Palkkatiedot tulevat nettiin

Vauramolla on kuuden kuukauden irtisanomisaika Finnairilta. Tarkkaa aloittamispäivää Metsolla hän ei kerro, mutta marraskuussa kuitenkin.

Siihen asti hän on sitoutunut työskentelemään Finnairilla.

Vauramo ei myöskään paljasta, nouseeko hänen palkkansa.

– Palkkatietoni ja keskeiset tiedot sopimuksestani tulevat internettiin jossain vaiheessa. Varmasti niitä aikoja, kun aloitan Metsossa. Sieltä pystyy johtopäätökset tekemään.