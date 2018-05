Metsä Fibre selvittää Kemin sellutehtaan uudistamista, esillä miljardi-investointi biotuotetehtaan rakentamiseksi - "Upea uutinen"

Metsäkonserni Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre on käynnistänyt esiselvityksen Kemin sellutehtaansa merkittävästä uudistamisesta.

Esillä on kaksi vaihtoehtoa.

Toinen vaihtoehto on se, että nykyinen sellutehdas korvataan kokonaan uudella biotuotetehtaalla. Tämä tarkoittaisi jopa miljardiluokan uudishanketta. Uuden tehtaan mittaluokka olisi samaa luokkaa Äänekosken vastikään aloittaneen jättitehtaan kanssa.

Toisen vaihtoehdon mukaan nykyisen tehtaan elinkaarta pidennetään modernisoimalla useita tehtaan osastoja sadoilla miljoonilla euroilla.

Jos Metsä Fibre päätyy uuden tehtaan rakentamiseen, siitä tulee selvästi nykyistä suurempi sellun tuotantokapasiteetiltaan, puun kulutukseltaan ja työllisyysvaikutuksiltaan. Myös biotuotevalikoima kasvaisi.

Jos nykyisen tehtaan elinkaarta jatketaan modernisoimalla, tehtaan tuotantokapasiteetti ja puun kulutus pysyvät suurin piirtein ennallaan.

Kemin-tehdasta koskevassa esiselvityksessä tutkitaan erityisesti puuraaka-aineen saatavuutta, Kemin teollista infrastruktuuria ja logististen yhteyksien kehitysmahdollisuuksia. Esiselvitysvaiheen arvioidaan kestävän ensi vuoden kesään asti.

Esiselvitystä johtaa diplomi-insinööri Timo Merikallio, joka vastasi elokuussa 2017 käynnistyneen Äänekosken biotuotetehtaan suunnittelusta ja rakentamisesta. Äänekosken tehdas on Euroopan suurin metsäteollisuusinvestointi.

Kaupunginjohtaja: Yhtiöllä tekemisen meininki

Kemissä on vuosien varrella pelätty kaupungille tärkeiden kahden sellutehtaan kuihtumista ja jopa lopettamista. Metsä Fibren tehtaiden ohella Kemissä sijaitsee Stora Enson iso paperitehdas Veitsiluodossa.

Tätä taustaa vasten uutiset mittavien investointien selvittämisestä olivat mieluinen ja upea uutinen Kemille, sanoo kaupunginjohtaja Tero Nissinen Kalevalle.

– Toki yhtiö toteaa, että kyse on vielä esiselvityksestä eikä päätöstä ole tehty. He selvittävät muun muassa puuraaka-aineen saatavuutta ja logistiikkaa. Olen vuosien varrella oppinut, että kannattaa huokaista vasta kun perustusten kuoppaa kaivetaan, mutta nyt Metsä Fibrellä näyttää olevan tosissaan tekemisen meininki.

Logistiikan osalta Kemi on ollut aktiivinen myös toisen suuren mittaluokan hankkeen, kiinalaisen Kaidin tuotantolaitoksen suhteen. Kaupungin tavarasataman laitureita on uusittu ja suunnitelmissa on syventää Kemin vesiväylää.

Näillä toimilla voi olla merkitystä myös Metsä Fibren ratkaisuihin.

Jos Kaidin biojalostamo toteutuu, kyse on saman mittaluokan investoinnista Kemiin kuin Metsä Fibren biotuotetehtaassa.

Periaatteessa Kemillä olisi siis mahdollisuus "tuplaosumaan", jos molemmat hankkeet toteutuvat.

– Vuoden päästä keväällä olemme näiden suhteen viisaampia, kun asiat ovat edenneet, Nissinen toteaa.

Tekniikka peräisin 1980-luvulta

Metsä Fibre tuottaa Kemissä havu- ja lehtipuusellua lähinnä pehmopaperin ja voimapaperin raaka-aineeksi. Sellutehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on nykyään noin 620 000 tonnia. Tehdas käyttää puuta yli kolme miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Tehdas työllistää suoraan ja välillisesti noin 1 500 henkilöä Suomessa. Itse Kemin tehtaalla henkilöstöä on 155.

Kemin sellutehdasta on uudistettu vaiheittain, ja sen tekniikka on pääosin peräisin 1980-luvulta. Sellutehtaalla on merkittäviä investointitarpeita seuraavan vuosikymmenen aikana.

Nykyiselle paikalle perustettiin ensimmäinen tehdas vuonna 1893. Sellua Kemissä on tehty vuodesta 1919. Kemi Oy yhdistettiin Metsä-Botniaan vuonna 1991, ja nimi muuttui Metsä Fibreksi vuonna 2012.