Maksuhäiriöiden määrässä taas uusi ennätys - merkintä jo lähes 400 000:lla

Maksuhäiriömerkintöjä saaneiden ihmisten määrä kasvoi 379 000 ihmiseen kesäkuun loppuun mennessä, kertoo maksuhäiriömerkintöjä rekisteröivä Suomen Asiakastieto.

Maksuhäiriömerkintäisiä on nyt 6 700 enemmän kuin viime vuonna. Vuodesta 2011 heidän määränsä on kasvanut 51 000 ihmisellä.

Yli puolet Asiakastiedon rekisterissä nyt olevista henkilöistä on saanut uusia merkintöjä tänä vuonna. Keskimäärin jokaisella rekisteröidyllä on 15 maksuhäiriömerkintää.

- On tärkeää ymmärtää, että varsinainen ongelma on monivelkaisuus. Samoilla henkilöillä on asuntolainaa, kulutusluottoa, avoimia korttiluottoja, kuukausimaksullisia palveluita ja niin edelleen, kertoo liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen Asiakastiedosta.

Monet ylivelkaantuneet myös ottavat uutta luottoa yrittäessään hoitaa velkaongelmaansa itse.

Yhteensä uusia maksuhäiriömerkintöjä on tänä vuonna merkitty lähes miljoona kappaletta. Maksuhäiriömerkintä pysyy voimassa 2-4 vuotta. Pituus riippuu siitä, saako velan maksettua tai saako uusia merkintöjä edellisen merkinnän ollessa yhä voimassa.

Maksuhäiriömerkinnät voivat vaikeuttaa huomattavasti esimerkiksi vuokra-asunnon, luoton tai vakuutuksen saamista.