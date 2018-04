Luksustavaroita myyvä Balmuir kasvaa vahvasti – oululaisyritys avaa pian liikkeen Tukholmaan, liike myös Rovaniemelle

Näitä aina sikiää silloin tällöin. Ja aina kansa ostaa tarinan. On verkostomarkkinointia, on kotimyyntejä, on kynttiläkutsuja, on valuutanmyyntikoneita jne. Tässäkin on itse keksitty että ollaan luksusbrändi. Mitään ei valmisteta, tuotetaan vain lisäarvo hintalapun muodossa. Aasiasta ostetaan krääsää joka voi olla jopa lapityövoimalla teetettyä, ommellaan oma merkki pielustaan ja hinta kerrottan 20-50:llä. Ja sitten vain myymään ja jupit ostaa.... On touhua.