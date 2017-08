Lehto Group hakee osaajia rekrychatin avulla, vastaus luvataan kymmenessä sekunnissa

Rakennuskonserni Lehto Group on aloittanut rekrychat-palvelun, jossa työnhakijat voivat kysyä avoimista työpaikoista. Lisäksi työnhakijat voivat samalla kertoa omasta osaamisestaan.

– Työpaikkahakemuksen laatiminen koetaan usein työlääksi ja se jää helposti tekemättä, mikäli työpaikkaa ei ole pakko vaihtaa. Olemme huomanneet tämän erityisesti rakennustyömaiden toimihenkilöiden keskuudessa. He mieluummin soittavat tai chattaavat, kertoo Lehdon rekrytoinnista vastaava Tanja Kanerva.

Yhtiö lupaa, että rekrychatissa kysymyksiin vastataan kymmenen sekunnin sisällä.

Kanervan mukaan rakennusalalla on yhä pula työntekijöistä. Lehto on rekrytoinut jo useita työntekijöitä rekrychatin kautta. Chat-kanava on auki arkisin kello 8–17.

Kempeleessä pääkonttoriaan pitävä Lehto Group työllistää tällä hetkellä yli tuhat henkilöä.