Yrittäjä Lauri Salovaara on julkistanut kuusi yritystä, joiden kanssa hän on aloittanut yhteistyön. Taustalla on Salovaaran miljonääriksi 500 päivässä -hanke.

Salovaara on lähtenyt osakkaaksi kuuteen yritykseen, joiden toimialojen joukossa on yrityspalveluja, mobiililaitehuoltoa, pelejä, terveyspalveluja ja mobiilimaksuliikenneratkaisuja.

Salovaaran ideana on tarjota yrityksille osaamistaan ja kerätä miljoonan euron arvoinen osakesalkku 500 päivän aikana. Viidensadan päivän kuluttua miljoonan euron ei tarvitse olla rahana Salovaaran tilillä, vaan se voi olla yhä kiinni yrityksissä.

Salovaaran mukaan 110 päivän välikatsauksessa omistusten arvo on 485 000 euroa. Kuusi yritystä, joissa Salovaara on mukana, ovat Top Lounges, oululainen iHelp.fi, Psyon Games, Healthfactory, Fastball ja Klever.

Salovaara on yhtiöittänyt miljonäärihankkeensa. 7Figures -osakeyhtiön kumppaneina ja pienosakkaina ovat teollisuusneuvos Jorma Terentjeff, professori Juha-Pekka Kallunki, konsultti Maucca Kärki, tuotantoyhtiö NTRNZ Median perustanut Teemu Hostikka ja kyläkauppa Jounin kaupan Sampo Kaulanen.

Salovaaran mukaan niin sanotun omapääsijoitusyhtiön tarkoitus on edistää miljonäärihankkeeseen mukaan tulleiden yritysten asioita. Hänellä on yhtiön osake-enemmistö.

Salovaara kertoi viime helmikuussa aikovansa hankkia miljoona euroa 500 päivän sisällä. Projekti päättyy 9.7.2018.