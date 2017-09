Lastenvaateliike Vimma avaa liikkeen Rotuaarille

Erityisesti lastenvaatteistaan tunnettu suomalaisyritys Vimma avaa liikkeen Oulun ydinkeskustaan syyskuun lopussa. Yrittäjä Marjut Rahkola kertoo, että avajaisia vietetään Rotuaarilla sijaitsevassa liikehuoneistossa 30. syyskuuta.

Kyseessä on toinen Vimman toinen kivijalkaliike. Ensimmäinen Vimmastore avattiin vuosi sitten Helsingissä.

– Oulussa on paljon lapsiperheitä ja uskon, että asiakkaita löytyy, Rahkola sanoo.

Oulun-liikkeen avaaminen tarkoittaa Rahkolalle myös juurilleen palaamista, sillä yrittäjä on kotoisin Kempeleestä.

– Tuntuu ihanalta avata liike Ouluun.

Vuonna 2013 perustettu firma on kasvanut vahvasti ensimmäisten vuosien aikana. Ensimmäisten vuosien ajan tuotteita myytiin pop up -tapahtumien ja verkkokaupan kautta.

– Tälle vuodelle on tulossa 2–2,5 miljoonan liikevaihto, Rahkola sanoo.

Yrityksellä on noin neljäkymmentä jälleenmyyjää Suomessa. Tuotteita myydään jonkin verran myös ulkomaille, mutta varsinainen kansainvälistyminen on vasta tulossa. Rahkola sanoo, että Vimma on rakentamassa kansainvälistymisen suhteen uudenlaista konseptia.

– Tässä vaiheessa siitä ei avata enempää. Ensin pitää saada systeemi kuntoon. Ja kotimaassakin on vielä kasvupotentiaalia, hän toteaa.