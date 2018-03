Laskettelukeskus Paljakka on myytävänä, omistajat kyllästyivät odotteluun

Hiihtokeskus Ukkohalla-Paljakka Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Kyhälä kertoo, että Paljakan rinnetoiminnot, vuokraamo, ravintolat ja majoitusvaraamo ovat myytävänä.

Oululainen Kyhälä kumppaneineen osti nelisen vuotta sitten konkurssipesältä Paljakan.

– Ajatuksena oli silloin, että tehdään yhteinen Ukkohalla-Paljakka ja rakennetaan yhteislippu. Niin tehtiinkin. Sillä haettiin kilpailukykyä.

Samalla oli ajatus lähteä rakentamaan Ukkohalla-Paljakasta iso retkeilyalue. Latu-, kelkka- ja vaellusreitit yhdistävät keskuksia jo luonnostaan.

– Ukkohalla–Paljakka-väli on itse asiassa Euroopan vanhinta aarnimetsäaluetta. Sillä alueella on ainutlaatuisia luontoarvoja. Me halusimme saada sen kokonaisuuden markkinointivaltiksi. Tarkoituksena oli saada siitä kotimaassa ja ulkomailla kilpailukykyinen ja vetovoimainen keskus, Kyhälä sanoo.

Molemmat keskukset ovat Suomessa keskikokoisia. Ukkohallassa on noin 350 mökkiä ja huoneistoa ja Paljakassa on noin 150. Kokonaismäärä on silloin jo 500. Hotelleja on kaksi.

– Kunnista ja meistä yrittäjistä ei sitten kuitenkaan löytynyt tarpeeksi tahtotilaa hakea tätä yhteistyötä, johto- ja vetovastuu oli tästä hiihtokeskuksella ja tässä epäonnistuimme, Kyhälä toteaa.