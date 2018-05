Lapland Hotelsin Pertti Yliniemi palkittiin Pohjois-Suomen Hallituspartnerien tunnustuspalkinnolla

Hotelliketju Lapland Hotels on palkittu Pohjois-Suomen Hallituspartnerien tämän vuoden Tamminen Nuija-palkinnolla, joka myönnetään hyvästä ja merkittävää arvonnousua tuoneesta hallitustyöstä.

Lapland Hotels on kotimainen ketju, johon kuuluu 15 hotellia Lapin maakunnan alueella ja kaupunkihotellit Oulussa ja Tampereella.

Ketju henkilöytyy vahvasti yhtiön hallituksen puheenjohtajaan, "Lapin matkailukeisarinakin" tunnettuun Pertti Yliniemeen.

Lapland Hotels on laajentumassa seuraavaksi myös Helsinkiin, jonne avataan 18. hotelli syksyllä.

Vuonna 2021 valmistuu puolestaan Tampereen uusi 300 huoneen hotelli areenan ja kasinon yhteyteen. Muita isoja hankkeita on Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Ketjuun kuuluvista hotelleista monet ovat toimineet jo vuosikymmeniä, ja niillä on ollut merkittävä vaikutus koko matkailuelinkeinon syntyyn ja kehitykseen Lapissa, palkinnon perusteluissa todetaan.

– Meillä on puhtaasti ulkopuolinen hallitus, joka koostuu eri alojen ammattilaisista. Meille on tärkeää, että hallituksen jäsenet tuovat laaja-alaista osaamista toimialojen ylitse. Lisäksi he tuovat näkemystä esimerkiksi uusien hankkeiden järkevyydestä. Hyvä hallituksen jäsen perehtyy asioihin ja ottaa kantaa valmisteltaviin päätöksiin, sanoo Pertti Yliniemi tunnustuksesta kertovassa tiedotteessa.

– Hyvä hallituksen jäsen osaa tuoda oman osaamisensa kautta uutta näkökulmaa päätöksentekoon. Näen tämän palkinnon kunnianosoituksena hallituksellemme hyvin hoidetusta työstä kuten myös tunnustuksena koko henkilöstöllemme yrityksemme kehityksestä, toteaa Lapland Hotelsin toimitusjohtaja Ari Vuorentausta.

Tampereella vuonna 2003 perustettu Hallituspartnerit ry on vajaassa viidessätoista vuodessa kasvanut valtakunnalliseksi hallituspartnereiden verkostoksi.

Verkostossa on jo kymmenen alueellista Hallituspartnereiden järjestöä ja jäsenenä noin 600 kokenutta elinkeinoelämän jäsentä.

Pohjois-Suomen Hallituspartnerit perustettiin 2010 ja se on kahdeksassa vuodessa kasvanut verkoston suurimmaksi yhteisöksi yli 130 jäsenellään. Jäsenet tekevät yli 400 yrityksessä hallitustyötä ja auttavat pohjoissuomalaisia yrityksiä menestymään.