LähiTapiola Pohjoinen kertoo aloittaneensa yt-neuvottelut tuotannollisista ja taloudellisista syistä.

Yhtiön ilmoittama vähennystarve on enintään 20 työntekijää. Neuvottelujen piirissä on 120 työntekijää. Neuvottelujen ulkopuolelle on rajattu Pohjoisen digicenterin henkilöstö.

Yhtiön mukaan yt-neuvottelujen taustalla ovat vakuutusalan digitaalinen murros ja asiakaskäyttäytymisen muutos.

LähiTapiola Pohjoinen on yksi LähiTapiolan alueyhtiöistä. Sen pääpaikka on Oulu.