Kysely: Suomalaiset kokevat perintätoimistojen lisäävän velka-ahdinkoa

Ihmisillä on mahdollisuus asioida suoraan velkojan kanssa, jos hoitaisi asiansa ajoissa. Toki osa on myynyt laskut ja osamaksut ihan suoraan perintätoimistoille, jotka hoitavat laskutuksen, mutta ongelmallista tai häpeällistä tämä on vain, jos ei ole rahaa maksaa. Silloin ihminen on elänyt yli varojensa ja suurta sympatiaa ei kyllä ainakaan minulta irtoa. Etenkin nämä osamaksukierteisiin sotkeutuneet hölmöt sössii ihan itse omat asiansa. Toki ne jotka joutuvat velkakierteeseen todellisten välttämättömien menojen vuoksi ovat asia erikseen. Yleensä syypää löytyy peilistä!