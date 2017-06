Kylmä alkuvuosi hidastanut turvetuotannon käynnistymistä

Kolea kevät on lykännyt turvetuotannon aloitusta paikoin jopa viikoilla, kertoo Vapo. Energiaa muun muassa turpeesta tuottava Vapo tiedottaa, että tuotanto on saatu käyntiin eteläisessä ja keskisessä Suomessa, mutta pohjoisessa tuotannon arvioidaan alkavan vasta kesäkuun puolessa välissä.

Koko turvekauden tuotantotavoitteesta on nyt kasassa vajaa viisi prosenttia. Määrä on alle puolet normaalivuoden toukokuun lopun tuotantomäärästä. Vapon asettama tuotantotavoite kuluvalle tuotantokaudelle on 11 miljoonaa kuutiota, millä taattaisiin kaikkien turvelaatujen riittävyys ensi talvena.

Vapon mukaan sillä on kuitenkin varastoituna aikaisempien vuosien energianjyrsintäturvetta. Polttoainetta riittäisi siis koko tulevalle lämmityskaudelle siltä varalta, että kesän tuotanto jäisi hyvin alhaiseksi.