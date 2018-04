KSF Medialle löytyi uusi toimitusjohtaja Musti ja Mirri -yhtiöstä

Ruotsinkielisiä sanomalehtiä julkaiseva KSF Media on saanut uuden toimitusjohtajan. Tehtävään on valittu ruotsalaissyntyinen Anna Hellerstedt, joka siirtyy mediayhtiön palvelukseen Musti ja Mirri -ketjua pyörittävästä Musti Groupista. Hellerstedt on vastannut siellä palveluista, kuten eläinlääkäreistä ja koirantrimmauksesta.

42-vuotias Hellerstedt on asunut Suomessa vuodesta 2006.

KSF Median edellinen toimitusjohtaja Svante Wahlbeck sai potkut marraskuussa. Yhtiö on ollut jo vuosia syvästi tappiollinen.