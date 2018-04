KSF Media löysi uuden toimitusjohtajan lemmikkieläinketjun johdosta

Ruotsinkielisiä sanomalehtiä julkaisevan KSF Median uudeksi toimitusjohtajaksi on on valittu ruotsalaissyntyinen Anna Hellerstedt, joka siirtyy mediayhtiön palvelukseen Musti ja Mirri -ketjua pyörittävästä Musti Groupista. Hellerstedt on vastannut siellä palveluista, kuten eläinlääkäreistä ja koirantrimmauksesta.

42-vuotias Hellerstedt on asunut Suomessa vuodesta 2006. Hän on koulutukseltaan tuotantotalouden insinööri ja on työskennellyt Ruotsin vientineuvoston Helsingin-toimistossa.

KSF Median edellinen toimitusjohtaja Svante Wahlbeck sai potkut marraskuussa. Yhtiö on ollut jo vuosia syvästi tappiollinen.

Hellerstedt sanoi, etteivät KSF Median haasteet ole ainutlaatuisia.

– Tämä on murrosta elävä ala. Suuret haasteet ovat aina houkutelleet minua, Hellerstedt sanoi.