Kreikka vie tänään euroministerien päähuomion

Kreikan lainaohjelman eteneminen on isoin aihe, kun euromaiden valtiovarainministerit tapaavat tänään Brysselissä.

Lainoittajat ovat neuvotelleet viime kuukaudet Kreikan kanssa siitä, miten maa täyttää lainaohjelmansa ehdot. Euromaiden valtiovarainministerit saavat tänään tilannekatsauksen etenemisestä, mutta päätöksiä käynnissä olevasta toisesta väliarviosta tuskin tehdään.

Kreikka pärjää vielä kevään ajan ilman uutta lainaerää, mutta heinäkuun lopussa erääntymässä on taas iso takaisinmaksu. Huolta euroryhmässä aiheuttavat Hollannin ja Ranskan vaalit, joiden pelätään politisoivan keskustelun Kreikan velkakriisistä.

Arviointi koskee Kreikan kolmatta lainaohjelmaa, joka on suuruudeltaan 86 miljardia euroa ja myönnetään pysyvästä kriisirahastosta EVM:stä. Kreikka on tähän mennessä nostanut lainasta noin 30 miljardia.

Tasapainoilua käydään varsinkin budjetin ylijäämätavoitteesta. Euroryhmä on edellyttänyt maan budjetin ylijäämäksi 3,5 prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n mielestä tavoite on epärealistinen. IMF:n mukaan Kreikan on tehtävä uusia veronkiristyksiä ja leikkauksia eläkkeisiin, jotta se saavuttaa tavoitteensa.

Suomea kokouksessa edustaa valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.).