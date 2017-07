Korkosuojia markkinoidaan nyt aiempaa enemmän, arvioidaan OP:sta

Pankit markkinoivat myymiään korkosuojia nyt aiempaa enemmän poikkeuksellisen matalan korkotason takia, arvioi OP:n pankkitoiminnan johtaja Jouko Pölönen. Pankit myyvät korkosuojiaan sekä uusille lainanottajille että heille, joilla on jo vanhaa lainaa.

OP:n korkosuojien myynti on Pölösen mukaan yli kaksinkertaistunut viime vuoteen verrattuna.

Nordean uusista asuntolainoista parhaimmillaan noin puoleen myydään korkoputki, jossa on korkokatto ja -lattia, sanoo kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Tom Miller. Danske Bankin asiakaspalvelun johtajan Kirsi Berggrenin mukaan Danskella korkoputki myydään noin kolmasosaan. Pölönen arvioi, että OP:n asuntolainoista noin kolmannekseen otetaan korkokatto.

Pankit perustelevat korkosuojan hankkimista muun muassa turvalla ja vakaudella. Pankkien myymä mielenrauha voi kuitenkin lopulta käydä kalliiksi, jos korot eivät nousekaan. Lainakulut ovat suojan ajan korkeampia, jolloin vain pankki hyötyy tilanteesta.

- Suojaa voi miettiä vakuutuksen kaltaisena: jos ei tapahdu vahinkoa, ei hyödy mitään. Jos korot eivät nouse, korkosuojasta ei hyödy rahallisesti, sanoo Finanssivalvonnan toimistopäällikkö Sami Pyykönen.

Pyykösen mukaan on tärkeää hahmottaa korkosuojan aika. Esimerkiksi viiden vuoden korkosuojasta ei ole iloa, jos korkojen nousu alkaa vasta, kun suoja on jo erääntynyt ja lainaa on vielä 10 vuotta jäljellä.

Pankit ovat varmoja, että korot nousevat tulevaisuudessa, mutta kukaan ei tiedä milloin ja kuinka paljon.

- Kannattaa miettiä, kuinka iso kuluerä tulisi siitä, jos korot nousevat vaikka kolmeen tai viiteen prosenttiin. Jos näyttää siltä, että tulee liian isoja kuluja, voi olla hyvä miettiä korkosuojia, Pyykönen sanoo.