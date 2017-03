Lähes kolmella kulutusluoton hakijalla viidestä on luottoja ennestään, kertoo tietopalveluyhtiö Suomen Asiakastieto. Uutta luottoa on pahimmillaan hakenut henkilö, jolla on ollut muita kulutusluottoja 300 000 euron edestä.

Tiedot käyvät ilmi Asiakastiedon tarjoamasta palvelusta, jossa kulutusluottoyhtiöt vaihtavat luotonhakijan suostumuksella hänen muihin luottoihinsa ja maksutapaansa liittyvää tietoa keskenään.

Asiakastieto katsoo, että luotonmyöntäjillä pitäisi olla saatavilla nykyistä kattavammat tiedot hakijasta, jotta ylivelkaantumista ja uusien maksuhäiriöiden syntyä voitaisiin ehkäistä paremmin. Niiden pitäisi olla yhdistettävissä reaaliaikaisiin tulotietoihin.

- Luotonmyöntäjä välttyisi luottotappiolta, ja yhteiskunta saisi pitää taloudellisesti itsenäisen jäsenen, sanoo Asiakastiedon liiketoimintajohtaja Jouni Muhonen.