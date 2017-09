Kokenut meppi EU:n metsätaistelusta: Suomalaiset kuin säikähtänyt lammaslauma

Eurooppalaistuneet mepit vaihtoon. Mitä me teemme edudtajilla jotka eivät ole yhteydessä hallitukseen ja eduskuntaan kertoen mitä siellä EU parlamentissa tehdään. Nyt he edustavat vain itseään ja saadakseen pitää hillotolppansa äänestävät eurooppalaisten kanssa suomen tuhon puolesta. Kun he ovat kaiken lisäksi juuri niitä luottamushenkilöitä jotka ovat antaneet itsenäisyyden ja taloudenhoidon EU komissiolle niin kaukana ovat suomen edut. Kun kansa on vielä niin tyhmää, että valitsee heidät kotimaan asioiden tunaroinnista EU parlamenttiin päättämään vielä suuremmista asioista ei ole ihme jos suomalaisia pidetään omituisina.