KL:n Vuoden yritys -palkinto meni Sieviin - "Sievin Jalkine merkittävä työllistäjä haja-asutusalueella"

Onneksi olkoon ! Oikeaan osoitteeseen meni. Vuosia käyttänyt ja vuosia kestää yhdet kengät. Kävipä tässä taannoin niin eräässä oululaisessa kenkäliikkeessä, kun hain nimenomaan kotimaisia ei mustia talvikenkiä, että ko isossa kenkäliikkeessä ei ollut. Kysyin sitten, eikö Sievin jalkineellakaan ole, niin tämä myyjä vastasi, ”eihän se Sievin jalkineenkaan kaikki kengät ole Suomessa tehtyjä”. Minä sitä ihmettelin että missä niitä tehdään, minä kun olen luullut että ne nimenomaan tehdään Suomessa :” jossain halpatuonti maissa”. No menin sitten Sievin jalkineen Oulun liikkeeseen ja ihmettelin ko asiaa ja siellä myyjä totesi että kaikki jalkineet tehdään Suomessa. Löysin mieleiseni kengät mutta ei ollut väriä eikä kokoa: no tämä avulias myyjä mittoi jalan ja sanoi, että tehdään sellaiset kengät. Eikä mennyt kauan kun ilmoitettiin että ko kengät saa hakea. Todella hyvää asiakaspalvelua. Ja useinhan se on niin, että sellaista asiakaspalvelua saamme kuin mitä ansaitsemme. Mutta tähän kauppakeskuksen kenkäkauppaan en enää mene.