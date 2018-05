Kiviniemestä Kaupan liiton uusi toimitusjohtaja

Nykyinen OECD:n apulaispääsihteeri ja entinen pääministeri Mari Kiviniemi siirtyy ensi vuoden alusta lähtien Kaupan liiton toimitusjohtajaksi.

Kiviniemi on toiminut politiikassa myös hallinto- ja kuntaministerinä, ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä pitkäaikaisena kansanedustajana ensin Vaasan ja sitten Helsingin vaalipiiristä.

– Ekonomistina ja kokeneena poliitikkona Mari Kiviniemellä on vahva ja analyyttinen näkemys kaupan ja yhteiskunnan kehityksestä. Suomalainen kauppa elää keskellä kansainvälistä kilpailua, ja tähän tilanteeseen Mari Kiviniemi tuo monipuolisen uransa ansiosta erittäin merkittävää osaamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Tämän lisäksi Kaupan liitolla on Mari Kiviniemen johdolla erinomaiset lähtökohdat osallistua suomalaisen yhteiskunnan kehittämiseen, perustelee Kaupan liiton puheenjohtaja, Keskon ja K-ryhmän pääjohtaja Mikko Helander valintaa liiton tiedotteessa.

Kiviniemi kertoo tiedotteen mukaan lähtevänsä uudessa roolissaan rakentamaan innolla paitsi kaupan alan myös koko Suomen tulevaisuutta.

– Suomi on pieni, avoin talous, jolle kilpailukyky on elinehto. Hyvinvointia luovan vapaan markkinatalouden pelisäännöt kirjoitetaan sekä Suomessa että EU-tasolla. On tärkeää että suomalaisen kaupan ääni kuuluu vahvana molemmissa, Kiviniemi sanoo.

Hänen vuonna 2014 alkanut OECD-kautensa Pariisissa päättyy tänä vuonna.

Kiviniemi seuraa toimitusjohtajana Juhani Pekkalaa, joka jää eläkkeelle vuodenvaihteessa.