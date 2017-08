Kilpailuviranomaiset tutkivat tarkemmin Scandicin Restel-kauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kertoo aloittavansa jatkokäsittelyn hotellikaupasta, jossa Scandic Hotels on ostamassa itselleen Restelin hotellitoiminnot. Viraston mukaan kauppa saattaa alustavien selvitysten perusteella haitata kilpailua, sillä Suomen hotellimarkkina on jo ennestään hyvin keskittynyt. Kaupan myötä Scandicin markkinaosuus kasvaisi huomattavan suureksi monilla paikkakunnilla.

Kaupassa ketjulle on siirtymässä 43 hotellia Restel Hotelleilta. Aiemmin Scandicilla on ollut Suomessa 28 hotellia. Kaupan osapuolten lisäksi Suomen ainoa valtakunnallinen hotellialan toimija on S-ryhmä.

KKV:n jatkokäsittely kestää enintään kolme kuukautta. Jatkokäsittelyssä virasto voi hyväksyä kaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja hyväksynnälle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan.