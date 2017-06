Kilpailu kiristymässä Suomen ratapihoilla – pieni yritys Kouvolasta haluaa haastaa mahtavan VR:n

Kilpailu Suomen rautatiekuljetuksista voi kiristyä lähivuosina, mutta lähinnä ratapihoilla. Aurora rail -yhtiö on saanut toimiluvan, jonka perusteella se saa tehdä vaihtotöitä Suomen ratapihoilla.

Vaihtotyö tarkoittaa liikennettä aseman ja terminaalien välillä.

Aurora rail ottaa haltuunsa liiketoiminnan, jota nykyään hoitaa Easmar Logistics. Yhtiö tekee tällä hetkellä vaihtotöitä Kouvolan ratapihalla, mutta toimintaa on tarkoitus laajentaa kaikille Suomen ratapihoille. Easmar sai toimiluvan Kouvola ratapihalle vuonna 2013.

Aurora railin toimitusjohtaja Saku Sopanen sanoo, että laajentuminen alkaa ensi vuonna.

Suomen rautateillä on vähän kilpailijoita VR:lle. Fennia Raililla on lupa tavarakuljetuksiin koko rataverkolla, Ratarahti-yhtiöllä on lupa paikallisiin tavarakuljetuksiin.