Kilpailijat pysyvät tyynenä Telian roaming-maksujen poistosta: "Huomioimme kilpailutilanteen"

Teleoperaattorit Elisa ja DNA suhtautuvat rauhallisesti Telian päätökseen poistaa roaming-maksuja asiakkaidensa liittymistä jo nyt.

Telia, entinen Sonera, päätti torstaina sisällyttää uusiin liittymiinsä niin sanotun roaming-edun Euroopan unionissa. Tämä tarkoittaa, että operaattorin liittymissä, jossa on rajaton datankäyttö kotimaassa, voi surffata 10–amp;ndash;15 gigatavun edestä myös muissa EU-maissa. Nettipaketit ulotettiin koskemaan myös EU:ssa tehtävää dataliikennettä.

Mahdollisuus tulee käyttöön entisen Soneran ja Tele Finlandin asiakkaille, jos asiakkaat päivittävät liittymänsä.

Elisan kuluttajapuhelinliittymistä vastaava johtaja Jan Virkki ei vielä kommentoi sitä, vastaako Elisa kilpailijansa liikkeeseen vapauttaa roaming-maksuja kevään aikana.

– Suurin osa ajasta käyttöä on kotimaan verkossa, ja keskitymme ensisijaisesti tähän tarpeeseen, Virkki sanoo Lännen Medialle.

– Tottakai huomioimme markkinatilanteen ja kilpailutilanteen muutokset. Haluamme luonnollisesti olla kilpailukykyiset myös verkkovierailuissa, hän lisää.

Virkin mukaan Elisan asiakkaat ovat käyttäneet viime vuosina entistä enemmän datapalveluja myös matkustaessaan ulkomailla.

– Käyttö on viiden vuoden aikana joka vuosi arviolta tuplaantunut edellisestä vuodesta.

EU:ssa toimivat operaattorit joutuvat joka tapauksessa poistamaan kuluttajille suunnattuja roaming-maksujaan kesällä EU:n uuden asetuksen voimaantulon myötä.

Kesäkuun 15. päivän jälkeen operaattorit eivät saa enää periä asiakkaan kohtuullisesta puhelimen ja datan käytöstä roaming-maksuja EU-alueella.

Operaattorit saavat kuitenkin periä toisiltaan maksuja kuluttajien tiedonsiirrosta, mutta maksujen alentamisesta on päästy sopuun, ja ne alenevat asteittain vuoteen 2022 asti 2,5 euroon gigatavulta. Kesäkuusta operaattoreiden maksu on 7,7 euroa gigatavulta.

Tämän vuoksi operaattorit pitävät edelleen datakattoja ulkomailla käytettyyn mobiilidataan.

DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtaja Pekka Väisänen uskoo, että operaattorit alkavat markkinoida erilaisia datakattoja liittymiinsä, kun asetus astuu voimaan.

– En usko, että täysin rajatonta dataa ulkomaille kukaan tulee tarjoamaan, hän sanoo.

Väisäsen mukaan Telian ilmoitus poistaa roaming-maksunsa ei vaikuta DNA:n aikataulusuunnitelmiin.

– Meillä on omat suunnitelmamme siihen, että kun EU-lainsäädäntö astuu voimaan, niin tulemme uuden lainsäädännön ehdot luonnollisesti täyttämään, hän sanoo.

Muuttuva EU-lainsäädäntö mahdollistaa Väisäsen mukaan edelleen operaattoreille sen, että ne voivat veloittaa roaming-maksuja asiakkaalta myös tulevaisuudessa.

Tähän vaadittaisiin kuitenkin jatkossa paikallisen viestintää valvovan viranomaisen, Suomessa Viestintäviraston, lupa.

– Jos roaming-maksujen poisto tulee erittäin kalliiksi operaattorille, on mahdollista anoa poikkeuslupaa, jolloin pystyy maksuja edelleen perimään. Sellaisessakin tapauksessa roaming-liikenteen hinta putoaa dramaattisesti, Väisänen sanoo.

Jos operaattori vapauttaa roaming-maksuja kaikkiin liittymiin, voisi se mahdollisesti johtaa hänestä kaikkien liittymämaksujen nousuun.

– Jotkut kuluttajat voivat kokea, että on oikeudenmukaisempi ratkaisu, että ne, jotka roaming-palveluita käyttävät, myös maksavat niistä eikä maksua peritä kaikilta asiakkailta, hän sanoo.

DNA on Väisäsen mukaan käynyt neuvotteluja Viestintäviraston kanssa.

Sonera-nimen käytöstä luopunut Telia on mahdollistanut muutaman vuoden ajan, että sen liittymillä on voinut käyttää mobiilidataa vapaasti Pohjoismaissa ja Baltiassa. Yhtiöllä on kilpailijoidensa tavoin ollut myös erilaisia pakettihintoja ulkomailla tehtävään datakäyttöön.

Kuluttajaliiketoiminnan johtaja Heli Partanen kertoo, että roaming-maksujen muutos tehtiin operaattorin asiakkaiden toiveesta.

– Oli luontevaa, että roaming nousi meillä keihäänkärjeksi, koska asiakkaamme ovat pitäneet siitä tuotevalikoimassamme jo nyt, hän toteaa.