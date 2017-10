Kiky-sopimus näkyy - julkisella puolella ansiot laskivat, yksityisellä nousivat

Tuo on täysin riittämätöntä. Mikään kilpailukyky ei parane ennen kuin julkiselta puolelta aletaan vähentämään virkamiehiä reilulla kädellä. Me emme pärjää tämmöisellä verotuksella oikein missään asiassa. Puolet kansasta maksaa toisen puolen palkat ja mitä me tästä hyödymme? Sääntöjä vain on niin paljon, että tulee korvista jo ulos. Tilanne näyttää jopa siltä, että uusia sääntöjä on pitänyt väen väkisin kehitellä jotta saadaan kaikille tuhansille virkamiehille töitä. Se on sellaista feikki-työtä.