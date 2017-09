Kiinteistöveron ensimmäisen erän eräpäivä on tänään. Maksun tiedot löytyvät keväällä lähetetyistä tilisiirtolomakkeista.

Hukassa olevia maksutietojaan voi kysellä esimerkiksi vero.fi:n chatista.

Jos kiinteistöveron määrä on 170 euroa tai enemmän, maksu on jaettu kahteen erään. Toisen erän eräpäivä on 16. lokakuuta.

Kiinteistöveroa maksaa tänä vuonna yli kaksi miljoonaa suomalaista. Maksettava määrä on yhteensä noin 1,8 miljardia euroa.