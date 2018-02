Kiinalaiset alustajätit hyödyntävät poikkeuksellisen laajoja datamassoja

Suunnitelmiensa mukaisesti Kiina tulee olemaan jatkossa johtava maa keinoälyssä ja sen hyödyntämisessä, muutkin vuoteen 2050 ulottuvat suunnitelmat ovat realistisia. Iloitsin, kun pari päivää sitten ilmoitettiin kiinalaisen miljardööri Li Shufun ostaneen 9,69% Daimlerin osakkeista,

ja jän on siten Daimlerin suurin osakkeenomistaja, taakse jäi mm. Kuweit 6,8% osuudellaan. Daimler ottaa - samoin kuin Geelyn ansiosta Volvokin - aimo harppauksen eteenpäin kiinalaisen rahan ja suunnittelun turvin.

Keskustan valtakunta on jo ottanut sille kuuluvan paikan ja vahvistaa sitä jatkuvasti. Ei ole kuitenkaan kauaa siitä, kun esim. eurooppalainen media

pyrki kaikin keinoin vähättelemään kiinalaisia ja syyttämään heitä siitä, että he pitävät kiinni kulttuuristaan ja tavoistaan. Mestari Kongin tapaoppia on syytä arvostaa - ja kiinalainen kommunismi näkyy toimivan, se ajaa läntisen kapitalismin kiinnni - ja sitten ohi.