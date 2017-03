Kiina jatkaa talouskasvunsa pönkittämistä

Kiina julkisti tänään tunnuslukuja, joiden valossa maan talouskasvu vaikuttaa olevan melko vakaalla pohjalla. Kiinan kansallisen tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi teollisuuden alalla kasvu oli alkuvuodesta 6,3 prosenttia.

Pääministeri Li Keqiang julisti toissa viikolla, että Kiina tavoittelee tänä vuonna vähintään 6,5 prosentin kasvua bruttokansantuotteelleen. STT:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Kiina vaikuttaa jatkavan tutulla talouspoliittisella linjallaan ja pyrkii pönkittämään talouskasvuaan entisestään. Kiina keskittyy kasvun ylläpitoon ja suurten rakenteellisten uudistusten toteuttaminen jää taka-alalle.

- Ei ainakaan näytä siltä, että talousuudistuksia oltaisiin viemässä voimakkaammin eteenpäin, Kiinaan perehtynyt professori Matti Nojonen sanoo.

Trump ei vielä hetkauta

Kiinan talouden osalta keskiössä on ollut viime kuukausina myös Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin syytökset. Trump on syytellyt Kiinaa epäreilusta kauppapolitiikasta ja työpaikkojen ryöväämisestä sekä uhannut Kiinaa tuntuvilla tullitariffeilla. Kiina puolestaan on varoittanut Yhdysvaltoja kauppasodan lietsomisesta jo useamman kerran.

Nojonen sanoo, että maiden välinen uhittelu ei todennäköisesti ylly täysimittaiseksi kauppasodaksi. Samaa mieltä on Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen Bofitin vanhempi ekonomisti Juuso Kaaresvirta.

- Jos se kiihtyy, se käy kummallekin osapuolelle todella kalliiksi. Yhdysvaltalaiset yritykset toimivat Kiinassa niin laajasti ja toisaalta Yhdysvallat ostaa Kiinasta niin paljon tavaraa, Kaaresvirta sanoo.

Kaaresvirta arvioi, että Trumpin toiminnalla on rajalliset vaikutukset Kiinan talouskehitykseen, sillä maan talous kehittyy kotimarkkinoiden vedossa.