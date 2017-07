Kesko on muuttanut yli 400 Siwaa ja Valintataloa K-Marketeiksi - takoi miljardien liikevaihdon

Kaupan alan konserni Kesko on takonut puolen vuoden aikana yli 5,4 miljardin euron liikevaihdon. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavasta jaksosta kaikkiaan 17 prosentilla.

Yhtiö ilmoittaa torstaina julkaistussa puolivuotistuloksessaan vertailukelpoiseksi liikevoitokseen 113,2 miljoonaa euroa. Kasvua viime vuoteen oli noin pari miljoonaa euroa.

Keskon liikevaihtoa on vuoden alusta kasvattanut konsernin viimeaikaiset yritysostot. Kesko osti huhtikuussa 2016 entisiä Siwoja ja Valintataloja pyörittäneen Suomen Lähikaupan.

Keskon pääjohtaja Mikko Helander kertoo yhtiön tiedotteessa, että kaupan vuoksi yhtiö on muuttanut 409 Siwaa ja Valintataloa K-marketeiksi ja K-supermarketiksi. Kesäkuun loppuun asti kauppiasvetoisiksi liikkeistä on muuttunut 99.

- Päivittäistavarakaupassa voimme olla tyytyväisiä sekä myynnin että tuloksen kehitykseen, Helander kommentoi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto edellytti aikanaan, että Keskon oli myytävä kilpailijoilleen 60 vanhaa Suomen Lähikaupan myymälää, mutta näistä oli kaupaksi mennyt määräajan päättymiseen mennessä 10. Huhtikuussa yhtiö ilmoitti sulkevansa yli 40 vanhaa Siwa- tai Valintatalo-myymälää.

Yrityskaupat vaikuttavat

Kesko on käynyt ahkerasti kaupoilla muutoinkin, ja nyt yhtiö arvioi, että tehdyt yrityskaupat tulevat laskemaan koko konsernin liikevaihtoa tulevan 12 kuukauden aikana edellisvuoteen verrattuna. Vertailukelpoinen liikevoitto voi tosin kasvaa, yhtiössä arvioidaan.

- Kesko on strategiansa mukaisesti yhä fokusoituneempi yhtiö, Helander kommentoi yhtiön tiedotteessa.

Suomen Lähikaupan lisäksi Kesko on hankkinut taannoin Porscheja Suomeen maahantuovan AutoCarreran ja rakennustarvikkeita myyvän Onninen-ketjun.

Yritysostojen ohella konserni on myynyt omistuksiaan.

Yhtiö päätti kesäkuussa myydä Asko- ja Sotka-huonekaluliikkeitä pyörittävän Indoor Groupin.

Sen osti eläkevakuutusyhtiö Eteran omistama yhtiö 67 miljoonalla eurolla. Yrityskaupan julkistuksen yhteydessä Keskon pääjohtaja Helander kertoi, että Keskon haluaa keskittyä entisestään päivittäistavara-, rakennus- ja autokauppaan.

Yhtiö on tänä vuonna myynyt myös K-maatalous-bisneksensä ruotsalaiselle Lantmännenille.

Korjattu 10:43: Täsmennetty muutettuja kauppoja. K-Marketeiksi on muutettu 408 entistä Siwaa ja Valintataloa, mutta yksi muutettu myymälä on K-supermarket, kun aiemmin jutussa annettiin ymmärtää, että kaikki muutetut kaupat ovat K-Marketeja. Kokonaismäärä on silti 409.