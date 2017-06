Kesko luopuu Askosta ja Sotkasta

Kauppakonserni Kesko myy Asko- ja Sotka-huonekaluketjuja pyörittävän Indoor Groupin. Ostaja on yhtiö, jonka muodostavat Sievi Capital, kolme Sotka-ketjun kauppiasta ja eläkevakuutusyhtiö Etera.

Osakekauppana toteutettavan kaupan velaton kauppahinta on 67 miljoonaa euroa.

Indoor Groupin liikevaihto oli viime vuonna 187 miljoonaa euroa ja liikevoitto 9,8 miljoonaa. Askolla on Suomessa 34 myymälää ja Virossa viisi. Sotkalla on Suomessa 52 myymälää ja Virossa viisi.

Lisäksi ketjuilla on verkkokaupat Suomessa ja Virossa. Indoor Group omistaa myös huonekalutehtaan Lahdessa. Työntekijöitä yrityksellä on kaikkiaan yli 600.

- Ketjut jatkavat itsenäisinä niin Suomessa kuin Virossa. Jatkossa vahvistamme sekä Askon että Sotkan ominaispiirteitä ja palvelemme kuluttajia entistä paremmin monipuolisella tarjonnalla, sanoi yhtiön toimitusjohtajana aloittava Jouko Soikkeli.

Soikkeli on yksi kolmesta uudesta yrittäjäomistajasta. Muut ovat Jani Länsimäki ja Timo Hakkarainen. Heidän osuutensa Indoor Groupista on 30 prosenttia. Sijoitusyhtiö Sievi Capitalin siivu on 59,2 ja Eteran 17,1 prosenttia.

Suomen huonekalu- ja sisustustavarakaupan arvo on vuodessa noin 1,5 miljardia euroa. Muutaman vuoden taantuman jälkeen myyntimäärät ovat olleet taas kasvussa. Indoorin ketjut ovat Suomessa huonekalukaupan markkinajohtaja.

- Indoorin vakaa kehitys sisustus- ja huonekalumarkkinoilla sekä vahvat brändit vakuuttivat meidät lähtemään mukaan rakentamaan entistäkin vahvempaa Indooria yhdessä, sanoi Sievi Capitalin toimitusjohtaja Heikki Vesterinen.