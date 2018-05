Kesätyöntekijät saapuvat työpaikoille – Terrafamen kaivoksella jokainen osallistuu turvainfoon ja ensiapukoulutukseen

Uudet kesätyöntekijät pitää perehdyttää työpaikoilla riittävästi uusiin tehtäviin, muistuttaa SAK. Parantamista löytyy SAK:n tuoreen kyselyn mukaan etenkin pienimmiltä työpaikoilta.

Parantamista löytyy SAK:n tuoreen kyselyn mukaan etenkin pienimmiltä työpaikoilta, joista suunnitelmallisen perehdytyksen tekee 60 prosenttia, kun suurimmista työpaikoista näin tekee 83 prosenttia.

Monimetalliyhtiö Terrafame aloittaa kesätyöntekijöiden perehdytyksen nimenomaan turvainfolla.

– Sitten jatketaan yleisperehdytyksellä sekä teollisuusalueen kiertoajelulla ja esittelyllä, Terrafamen viestintäjohtaja Katri Kauppila kertoo Lännen Medialle.

Jokainen kesätyöntekijä saa laatu-, ensiapu-, työturvallisuuskortti- sekä kemikaali- ja suojainkoulutuksen. Nämä pidetään eri päivinä.

– Näiden päälle tulee tehtäväkohtaista perehdytystä.

Terrafame palkkaa noin 90 kesätyöntekijää

Terrafame palkkaa tänä kesänä Sotkamon kaivokselle noin 90 kesätyöntekijää. Yhtiössä työskentelee noin 650 henkilöä, ja lisäksi sama määrä on kumppaniyritysten henkilöstöä.

Suurin osa kesätyöntekijöistä on opiskelijoita, mutta joukossa on myös varttuneempaa väkeä. Osa on aloittanut jo toukokuun alussa, ja maanantainakin kaivokselle tuli jälleen uusia ihmisiä.

Kauppilan mukaan kesätyöntekijöistä suurin osa työskentelee kunnossapidossa ja louhinnassa. Lähes yhtä paljon on palkattu malminkäsittelyyn, bioliuotukseen ja metallitehtaalle.

Lisäksi yksittäisiä tai muutamia ihmisiä palkataan eri osastoille kuten geologia-, teknologia ja HR-osastoille.

Ratikkatehtaalla on heinäkuussa hiljaista

Kiskokalustovalmistaja Transtech palkkaa tänä kesänä vain parikymmentä kesätyöntekijää.

Henkilöstöpäällikkö Asko Saastamoinen myöntää, että määrä on vähäinen, sillä Otanmäen tehtaalla työskentelee noin 550 omaa työntekijää ja noin 100 vuokrahenkilöä.

– Pärjäämme kuitenkin tällä määrällä. Saimme tekijät kriittisimpiin tehtäviin, Saastamoinen toteaa.

Hän myöntää, että Transtech oli liikkeellä liian myöhään, ja monet nuoret ehtivät saada paikan muualta.

– Olisimme ottaneet vielä lisää kesätyöntekijöitä, eli määrä ei ole niin suuri kuin olisi voinut olla.

Saastamoisen mukaan kesätyöntekijät jatkavat raitiovaunujen ja junavaunujen tekoa kykyjensä ja osaamisensa mukaan. Kesätyöntekijät ovat suurelta osin harjoittelijoita yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Uusia junavaunuja ja raitiovaunuja tehdään Kainuussa ennätystahtia, mutta heinäkuu on tehtaalla hiljainen. Yhtiö laittaa osan linjastoista kiinni heinäkuuksi.

Transtech on viime aikoina kamppaillut hitsaajapulan kanssa. Viime vuonna yhtiö palkkasi Otanmäen tehtaalle 280 uutta työntekijää, joista 40–50 oli ulkomaalaisia, lähinnä hitsareita Venäjältä ja Puolasta.

Teollisuus palkkaa nyt enemmän kuin viime kesänä

SAK:n mukaan kesätyöpaikkoja on tarjolla tänä kesänä yhä useammalle nuorelle. Teollisuusala palkkaa kesätyöntekijöitä hieman enemmän nyt kuin viime vuonna.

Työpaikoista melkein kolme neljästä eli 74 prosenttia työllistää SAK:n luottamushenkilöiden mukaan kesätyöntekijöitä tänä vuonna.

Kesätöiden määrä kasvoi merkittävästi jo viime kesänä, jolloin 72 prosenttia SAK:n luottamushenkilöpaneeliin vastanneista kertoi työpaikkansa palkkaavan kesätyöntekijöitä.