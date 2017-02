Kempeleläiselle Innokas Medicalille uusi kotimainen pääomistaja

Suomalaisesta perheyhtiöstä Serres Groupista tulee Kempeleessä toimivan Innokas Medical -konsernin emoyhtiön pääomistaja. Serres Group on osakkeiden ostamisen lisäksi sijoittanut yhtiöön 4 miljoonaa euroa.

Innokas Medicalista tulee Serres Group -konsernin itsenäinen tytäryhtiö.

Innokas Medical tarjoaa terveysteknologian sopimussuunnittelu- ja valmistuspalveluja Suomeen ja Ruotsiin. Serres Groupin tavoitteena on kasvattaa Innokkaasta yli 40 miljoonan euron liikevaihtoa tekevä tytäryhtiö. Kasvua haetaan Yhdysvaltain ja Euroopan markkinoilta.

Serres Group valmistaa leikkaussalien ja tehohoiton imujärjestelmiä ja lvi-alan tuotteita.

– Me tarjoamme asiakkaillemme kumppanuuksia kattaen koko ketjun tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta aina markkinahyväksyntöihin ja tuotteen ylläpitoon saakka. Serreksen globaali markkinatuntemus sekä 40 maata kattavat verkostot auttavat meitä tämän toteuttamisessa, Innokas Medicalin toimitusjohtaja Jouni Toijala sanoo tiedotteessa.

Innokas Medical toimii Kempeleen lisäksi Helsingissä ja Tallinnassa. Se työllistää noin 200 henkilöä. Yhtiön liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa vuodessa.

Serres Group on kauhajokinen perheomisteinen yritys, jolla on yhteensä noin 200 työntekijää. Sen päätoimipaikkoja ovat Kauhajoki, Saarijärvi ja Espoo. Konsernin liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa vuodessa.