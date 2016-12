Kauppalehti: Rosatom kiinnostunut ostamaan Arevaa – Asiantuntija: ”En näe siinä mitään pahaa”

Venäjän valtion omistama energiayhtiö Rosatom on kiinnostunut ostamaan osuuden ranskalaisesta ydinvoimayhtiö Arevasta, uutisoi Kauppalehti tiistaina. Kauppalehti viittaa jutussaan Reutersin saamiin tietoihin.

Kauppalehti kertoo, että Areva on myymässä suurta osaa reaktoritoiminnoistaan Ranskan valtionyhtiö EDF:lle. Vanhan Arevan vastuulla on Olkiluodon kolmosreaktorin rakennus. Lehden mukaan Rosatom on kiinnostunut osuudesta sekä EDF:lle siirtyvissä että vanhaan Arevaan jäävissä toiminnoissa.

– Emme sulje tätä vaihtoehtoa pois, Rosatomin Länsi-Euroopan toimintoja johtava Andrei Rozhdestvin oli sanonut Reutersille.



Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) ja työ- ja elinkeinoministeriön ydinvoima-asiantuntija ja yli-insinööri Jorma Aurela kertovat Lännen Medialle, että eivät näe Rosatomin kiinnostusta ongelmallisena.

– Voi olla, että Rosatomilla on kiinnostusta enkä näe siinä mitään pahaa, Aurela kertoo Lännen Medialle.

Kyse on mahdollisesta kiinnostuksesta, joten Aurela ei osaa arvioida kaupan todennäköisyyttä.

– Huhuja tulee ja menee. Sitten vasta, jos [asia] alkaa näkyä alan lehdistössä, niin voi suhtautua vakavammin, Aurela kertoo.



Rosatom-konserniin kuuluva RAOS Project Oy on Pyhäjoelle rakennettavan Hanhikivi-ydinvoimalaitoksen toimittaja. Venäjän valtion omistaman yhtiön rooli suomalaisessa ydinvoimatuotannossa on herättänyt Hanhikiven ydinvoimalan yhteydessä kritiikkiä.

Kaj Turunen ei pidä ongelmallisena, vaikka Arevan kumppaniksi Olkiluoto 3:een tulisi Rosatom.

– Jos ja kun Areva pilkotaan kahteen osaan, niin en ole huolissani siitä, kuka kumppaniksi tulee. Ei se vaikuta Olkiluodon tilanteeseen, tuleeko siihen japanilainen, kiinalainen vai venäläinen yhteistyökumppani. Olen enemmän huolissani Arevan nykytilanteesta kuin siitä, että Arevan kumppaniksi voisi myöhemmin tulla Rosatom, Turunen kertoo.

– Teollisuuden Voima on tehnyt sopimukset Arevan kanssa. Ranskan valtio on pääomistajana, joka vastaa sopimuksista. Eivät myöhemmät omistusjärjestelyt vaikuta siihen, etteikö aiemmista sopimuksista pidettäisi kiinni.

Turunen huomauttaa, että Kauppalehden jutusta saa käsityksen, ettei Ranskan valtio olisi kiinnostunut myymään osuuksia Rosatomille.

Teollisuuden Voima ei halunnut kommentoida Rosatomin mahdollista kiinnostusta Arevaa kohtaan.



TEM:n Aurela kertoo, että erilaisia ydinvoimayhtiöiden alliansseja on jo nyt Suomessa ja maailmalla.

– Hyvä esimerkki on Olkiluoto 3, sillä se on Arevan ja Siemensin kimppa. Rosatom on jo kimpassa Hanhikivessä, koska sinne tulee ranskalainen turbiini. Nämä menevät ristiin ja rastiin, Aurela sanoo.

Kauppalehti kertoo, että Arevan uudelleenjärjestely on ehdollinen EU-komission hyväksynnälle.