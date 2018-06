Kasvu haetaan sähköautoista - Valmet Automotive haluaa olla muutakin kuin Uudenkaupungin autotehdas

Valmet Automotive haluaa olla muutakin kuin Uudenkaupungin autotehdas.

Uudessakaupungissa valmistettiin viime vuonna ennätysmäärä autoja. Tästä huolimatta konsernin liikevoitto jäi 20 miljoonalla euroa tappiolliseksi, kun se vuonna 2016 oli lähes neljä miljoonaa euroa voitolla.

Valmet Automotive haluaa, että sen tulevaisuus on muunkin kuin Uudenkaupungin autotehtaan varassa. Yrityksen uuden saksalaisen toimitusjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi tulee uuden liiketoiminnan kasvattaminen Uudenkaupungin autotehtaan rinnalle. Näin yritys voi samalla sekä kasvaa että pienentää riskejä.

– Haimme koko konsernille uutta toimitusjohtajaa, emme vain johtajaa Uudenkaupungin autotehtaalle, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Sairanen.

Toimitusjohtajaksi valittu Olaf Bongwald aloittaa työt heinäkuun puolivälissä. Hän työskentelee yhtiön toimipisteessä Bad Friedrichshallissa, josta on vain tunnin ajomatka Daímlerin pääkonttoriin Stuttgartissa.

Muutkin suuret saksalaiset autonvalmistajat ovat ajomatkan päässä. Toimitusjohtajan tarkoitus on olla lähellä asiakkaita.

Valmet Automotive haluaa laajentua sähköisten ajoneuvojen voimalinjojen suunnitteluun ja akkujärjestelmien toimitukseen sekä parantaa asemiaan Keski-Euroopassa.

– Hyödynnämme murrosta, Sairanen sanoo.

Keski-Euroopassa autovalmistajat ovat nopeasti laajentamassa sähköautojen tuotantoa. Esimerkiksi Daimlerin suunnittelee tarjoavansa jokaisesta Mercedes-Benzin yli 50 mallista sähkö- tai hybridiversion vuoteen 2022 mennessä.

Daimler on Uudenkaupungin autotehtaan suurin asiakas.

Koska sähköautomarkkinat laajenevat nopeasti, myös tarjontaa on paljon. Sairasen mukaan Valmet Automotive aikoo menestyä kilpailussa sähkö- ja hybridiautopuolella. Yritys on hankkinut pitkän kokemuksen niistä muun muassa Fisker Automotiven ja Think Globalin kanssa.

Ydinosaamista on saatu myös työkoneiden sähköistämisestä. Valmet osti viime vuonna Saksasta Semconilta autoteollisuuden suunnittelupalvelutoiminnat, jonka 800 hengelle sähköautot ovat hyvin tuttuja.

Strategian taustalla on myös Kiina-yhteys. Viime vuonna kiinalainen CATL hankki Valmet Automotivesta reilun viidenneksen. Yritys suunnittelee ja valmistaa litium-ioni-teknologiaan perustuvia sähköisen liikenteen akkuratkaisuja sekä tarjoaa niille jälkimarkkinapalveluita.

CATL on maailman kolmen suurimman autoteollisuuden akkuvalmistajan joukossa ja Kiinan markkinajohtaja. CATL haluaa laajentaa toimintaansa Euroopan sähköautomarkkinoilla Valmet Automotiven kautta, joka puolestaan tarjoaa kiinalaisyritykselle monelta kilpailijalta puuttuvaa osaamista.

Olaf Bongwald siirtyy Valmet Automotiveen American Axle -yhtiöstä, jossa hän toimi Euroopan toimintojen johtajana ja hoiti sähköautoihin liittyvää liiketoimintaa. Tätä ennen hän työskenteli Magnalla ja vastasi autojen sähköjärjestelmiin erikoistuneesta Magna Electronics -yksiköstä maailmanlaajuisesti.