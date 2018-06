Kaleva ostaa valtaosan Joutsen Median toiminnoista

"Saattiinhan se kepun syömähammas tapettua."

Älä vielä hätäile. Kaleva on lujasti kiinni kepulaisuudessa. Näkeehän jokainen miten silkkihansikkain Sipilääkin käsitellään? Kaleva on myös vahvasti alueen L-positiivinen lehti. Taas voi luettua tarkasti suviseurauutisia seuraavan viikon, sillä lähes puolet kirjoituksista on 'pyhitetty' aiheelle.