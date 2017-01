Juha Laakkonen Kalevan toimitusjohtajaksi

Juha Laakkonen.

Kaleva Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1. huhtikuuta lähtien on nimitetty Juha Laakkonen. Kaleva-konsernin nykyinen toimitusjohtaja Jukka Haapalainen jää eläkkeelle huhtikuun lopussa.

47-vuotias Laakkonen toimii tällä hetkellä ohjelmistoyhtiö Nortal Oy:n toimitusjohtajana. Sitä ennen hän toimi rovaniemeläisen leikkivälinevalmistajan Lappset Groupin toimitusjohtajana.

Laakkosen juuret ovat Pohjois-Suomessa. Hän on syntynyt Oulussa ja opiskellut sekä Oulaisissa että Rovaniemellä. Laakkosella on kaupallisen ja teknisen alan tutkinnot.

– Taas tulee alan muutos. Johtaminen on tietenkin johtamista, mutta eri toimialalla on aina opeteltavaa. Se on mielenkiintoista ja haasteellista. Näkee asioita vähän eri kulmilta, Laakkonen sanoo.

Tärkeää Laakkosen mielestä on, miten perinteisen media-alan tasapaino suhteessa digitaalisen puoleen tehdään järkevällä tavalla.

– Hyvällä sisällöllä pärjää, ihan sama, onko se digitaalista vai printtiä. Sehän on vain jakelukanava. Sisältöpuoli on minun mielestäni kaikkein tärkein asia, Laakkonen sanoo.

– Olemme tyytyväisiä, että olemme löytäneet taustaltaan pohjoissuomalaisen henkilön, jolla on sekä toimitusjohtajakokemusta että vahvaa digitaalista osaamista, Kalevan hallituksen puheenjohtaja Taisto Riski toteaa.

Toimitusjohtajan varamieheksi on nimitetty 1.4.2017 alkaen Kaleva Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Väyrynen.

Kaleva-konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 53,9 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee liki 450 henkilöä.