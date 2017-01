JOT Automationin Kiinan-kauppa ei toteutunut, uusi merkittävä omistaja Yhdysvalloista

Oululainen JOT Automationin myynti kiinalaiselle Wuxi Leadille ei toteutunut, yhtiöstä kerrotaan. Nyt JOT on tehnyt uuden kaupan amerikkalaisen Global Equipment Servicesin (GES) kanssa "merkittävästä osuudesta".

JOT kertoi keskiviikkona, että piilaaksolainen GES on ostanut merkittävän osuuden yhtiöstä. Yritys jatkaa tiedotteen mukaan suomalaisena yhtiönä laajennetulla omistuspohjalla ja osana JOTin perustajan Veikko Lesosen perheen Head Invest -konsernia.

JOT ja GES ovat sopineet strategisesta kumppanuudesta, missä JOT siirtää valtaosan massatuotantoalihankinnasta GES:lle.

Tuotantoautomaatioon ja elektroniikkateollisuuden testausratkaisuihin erikoistuneen JOTin myymisestä Kiinaan kerrottiin viime vuonna, mutta kauppa ei toteutunut. JOTin hallituksen puheenjohtaja Lauri Antila sanoo tiedotteessa, että GES-kauppa on alku uudella tavalla toimivalle JOTille.

– Maailman suurimpia teknologiayrityksiä on saatu uusiksi asiakkaiksi, omistuspohjaa on laajennettu ja liiketoiminta on saatu skaalautuvaksi strategisen valmistuskumppanin avulla, Antila sanoo.

JOTin ylimääräinen yhtiökokous päätti GES:lle suunnattavasta annista. Samalla yhtiön hallitukseen valittiin Lauri Antila, Harri Suutari, Klaus Oehlandt ja GES:n toimitusjohtaja Don Tran.

Yhtiön toimitusjohtajana jatkaa Petri Halonen.

GES:n päämaja on San Josessa, Kaliforniassa.

Nykyinen pääministeri Juha Sipilä (kesk.) toimi aikanaan JOT Automationin hallituksessa ja hänestä tuli uuden yhtiön toimitusjohtaja, kun Elektrobit ja JOT Automation yhdistyivät 2002.

Sipilä jatkoi Elektrobitin toimitusjohtajana vuoteen 2005.