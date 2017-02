Joka toinen viime vuonna myyty älykello oli Applen valmistama

Älykellomyynti on piristynyt vähän, mutta ei paljon.



Tutkimusyhtiöt Strategy Analytics ja Canalys ovat molemmat julkaisseet arvionsa vuoden 2016 älykellomyynnistä. Toisin kuin kännykkäpuolella, älykellojen kaupasta on aiemmin esitetty hieman toisistaan poikkeavia näkemyksiä, oletettavasti joko arviometodien tai määritelmien vaihtelun vuoksi.



Nyt SA:n ja Canalysin arviot ovat ainakin verraten yhtäpitäviä, ja molempien mukaan Apple Watch nappasi viime vuoden kokonaismyynnistä noin puolet. Edellisen mukaan Applen älykelloja myytiin 11,6 miljoonaa kappaletta (markkinaosuus 55%) ja jälkimmäisen mukaan 11,9 miljoonaa (markkinaosuus 49%).



Lähteestä riippuen takana tulee sitten joko Fitbit tai Samsung – joka tapauksessa kaukana takana, markkinaosuudeltaan alle 20 prosentissa.



Strategy Analyticsin mukaan älykelloja myytiin viime vuonna kokonaisuudessaan noin 21 miljoonaa kappaletta, Canalysin mukaan taas noin 24 miljoonaa. Kokonaismarkkina kasvoi joko prosentin verran tai 12 prosenttia, mikä ei ole kummoinen luku tilanteessa, jossa markkina on edelleen kovin pieni verrattuna älypuhelimiin, joiden vuosimyynnin volyymi pyörii siinä 1,5 miljardin tietämissä.



Apple Watchin uuden sukupolven mallit piristivät omenayhtiön myyntiä odotetusti jouluneljänneksellä, jolloin Applen älykelloja myytiin yhtiön logistiikkaongelmista huolimatta 5-6 miljoonaa kappaletta. Canalysin arvion mukaan Apple Watchin luoma liikevaihto oli yksin viimeisellä kvartaalilla yli 2,6 miljardia dollaria, mikä on kokonaismarkkinasta neljä viidennestä.



Hieman samaa asiaa sivuten, kodinkoneketju Gigantti kertoi viime viikolla älykkäiden urheilukellojen nousseen joulukaupan hitiksi Suomessa. Ketjun mukaan niiden myynti yli kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna, joskaan Gigantti ei paljasta varsinaisia lukuja.