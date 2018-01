Jäätynyt meri, lumi, luonnonläheisyys ja turvallisuus ovat Oulun matkailuvaltteja – "Kun yksi innostuu, muut tulevat perässä"

Markkinoinnin, mainonnan ja matkailun sekatyöläinen Ulla Anttila hehkuttaa Oulun seudun vetovoimaa kansainvälisenä matkailukohteena. Ouluun ja lähialueille odotetaan talven aikana uusia turistiryhmiä Euroopasta ja Aasiasta.



– Oulun vahvuuksia ovat ennen kaikkea saavutettavuus, talvella jäätynyt meri, hyvä majoituskapasiteetti ja vireä kaupunki lähellä luontoa, Anttila luettelee.

Kun kotikaupunkia katsoo vierain silmin, hoksaa yllättäviä asioita. Jäätynyt meri, lumi, luonnonläheisyys, turvallisuus ja väljyys ovat ylpeyden aiheita ja uniikki kokemus turistille, sanoo Anttila.



Nallikarin edustan jäätynyt meri vie Anttilan mukaan Aasiasta tulevilta turisteilta kirjaimellisesti jalat alta. Kuvia lumen peittämästä jäätyneestä merestä on saatettu nähdä lehdissä ja televisiossa.



– Kun kerron turistiryhmälle seisovamme jään päällä, se on kova juttu saatikka telamönkijän vetämä rekiajelu jäätä pitkin. Seuraava wau-efekti tulee siitä, kun jäähän kairataan reikä, istutaan jäällä ja pilkitään. Osa turisteista olettaa meren olevan pohjaan asti jäässä. Siinä ne sitten ”kököttävät” onnessaan kuin pikkulapset ja pilkkivät. Jäälle suuntautuvan retken huipennus on aivan vierestä väylää pitkin lipuva laiva. Ja kaikki nämä kokemukset kuvataan ja levitetään eteenpäin netissä.



Etenkin aasialaisille turisteille on tyypillistä jakaa kokemukset omissa some-kanavissa.



– Kun yksi innostuu, muut tulevat perässä, Anttila sanoo.



Anttila viittaa sanoillaan kiinalaisiin, japanilaisiin ja eurooppalaisiin, jotka ovat löytäneet Lapin ja mikseivät myös Oulun seudun.



Syöte, Rokua ja Kalajoki lähellä

Kahden tunnin ajomatkan päässä Oulusta käsillä on koko Suomi minikoossa, Anttila huomauttaa.

– On Syötteen Lappi, Rokuan järvi-Suomi, vaaramaisemat sekä maailman pohjoisin Unesco Geopark. Kalajoella on merellinen luonto ja saaristo. Oulusta 60 kilometriä pohjoiseen on Panuman porotila ja Oulussa on kaupunki, meri ja jokisuisto.



Vain yksi puuttuu, mutta se ei Anttilan mukaan ole ongelma.



– Joulupukkia meillä ei ole, mutta Syötteeltä ajaa ketterästi Rovaniemelle pukkia katsomaan. Keskieurooppalaiset eivät koe kahden tunnin matkaa minään.



Anttila on mukana Attractive Oulu Region -hankkeessa tekemässä Oulun seutua sekä Pohjois-Pohjanmaata tunnetuksi kansainvälisenä matkailukohteena.



Alueen toimijat ovat tehneet yhteistyötä tuotteistamalla alueiden palveluita kohdemaiden markkinoille sopiviksi. Nyt on aika kerätä sato ja toivottaa turistiryhmiä Japanista, Kiinasta, Venäjältä sekä Keski-Euroopasta ja Pohjois-Skandinaviasta tervetulleiksi ympäri vuoden.



Business Oulu vastaa hankkeessa kansainvälisestä markkinoinnista yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa.

Puhdas ilma ja rauha houkuttelevat



Talvimatkailu on hyvässä nosteessa Oulussa. Kasvua on etenkin Kiinasta, Venäjältä ja Saksasta sekä muun muassa Kreikasta ja Portugalista. Intia on myös nousussa, Anttila kertoo.



Miljoonakaupungista Ouluun tuleva turisti arvostaa Anttilan mukaan kaupungin väljyyttä, rauhaa, turvallisuutta, puhdasta ilmaa ja luonnon läheisyyttä, mutta myös keskustan palveluja, kauppoja ja ravintoloita.



– Lappi on sesonkiaikana tupella ja valumaa tulee myös tänne meille. Se pitää muistaa, että kaikkia turisteja Lappi ei välttämättä yksin kiinnosta.



Tammikuun aikana Nallikariin odotetaan venäläisiä turisteja, eurooppalaisia hieman myöhemmin.



– Osa tulee omin päin, osa matkanjärjestäjien kautta. Venäläiset turistit ovat kaupunki-ihmisiä, tykkäävät käydä kaupoissa ja syödä hyvin.

Anttila odottelee innolla Nallikarissa helmikuun lopussa pidettäviä Baltic Snow Call -lumenveistokilpailuja. Kutsukilpailuun on valittu kymmenen kansainvälisesti ansioitunutta kolmihenkistä joukkuetta Itämeren maista.



– Maineikkaita lumiveistäjiä ympäri maailmaa olisi halunnut tulla Ouluun, mutta jouduimme sanomaan tänä vuonna ei ja pitäytymään alkuperäisessä suunnitelmassa. Poikkeuksen tekee Kiina, joka on kutsuttu mukaan yhden kutsutun joukkueen tilalle. Sieltä on Kiinan joukkueen mukana tulossa kuvausryhmä, Anttila kertoo.