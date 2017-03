Jäätelöliikkeen kaksikolle vaaditaan yli vuotta ehdollista vankeutta

Oikeudessa alettiin tiistaina käsitellä Tampereen Jäätelöliikkeen verosotkua. Vuonna 2013 kaupparekisteriin merkattu yhtiö laajensi Minetti-jäätelökioskejaan nopeaan tahtiin eri kaupunkeihin, mutta syyttäjän mukaan yhtiöltä jäi vuosina 2013–2014 maksamatta yhteensä noin 160 000 euroa valmisteveroja. Samaan aikaan yhtiön liikevaihto yli kolminkertaistui.

Yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle Antti Helmiselle sekä toiselle yhtiössä työskennelleelle luettiin keskiviikkona syytteet törkeästä veropetoksesta. Syyttäjä vaatii heille yli vuoden mittaista vankeusrangaistusta.

Syytteen mukaan kaksikko tilasi ja vastaanotti jäätelöä Italiasta ja Saksasta. Kun he saivat kehotuksen ilmoittaa jäätelöntuontinsa, ilmoittivat he syyttäjän mukaan liian pienet tuontimäärät.

– Veropetoksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, veroilmoitukset vastaanotetuista valmisteverollisista jäätelöeristä on jatkuvasti ja pitkään ja jopa kehotuksesta huolimatta jätetty antamatta ja kehotuksesta annetun ilmoituksenkin osalta väärän sisältöisenä, joten veropetosta on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä, syyttäjä kirjoittaa.

Kaksikko kiistää syyllistyneensä mihinkään rikoksiin asiassa. Kaupparekisterin mukaan yhtiö on ollut viime vuoden lopulta lähtien yrityssaneerauksessa.

Verottaja: Voi käydä kalliiksi

Ylitarkastaja Jussi Tuominen Verohallinnosta pitää yritysverojen kaihtamista riskialttiina ja huonona bisnessuunnitelmana. Hän ei kuitenkaan halua ottaa kantaa siihen, onko Tampereen Jäätelöliikkeen tapauksessa pyritty toimimaan näin.

Käytännössä verojen välttely laajentumisvaiheessa tulee Tuomisen mukaan kiinnijäämisvaiheessa pankkilainaa kalliimmaksi.

– Korko maksamattomalle verolle on seitsemän prosenttia. Se on selkeästi yli pankkikoron. Jos on rahan tarvetta, raha käytetään esimerkiksi johonkin investointiin ja pankista saa rahaa, niin veroja ei kannata jättää maksamatta.

Isolla korolla on tarkoitus estää verovelan käyttö rahoitusinstrumenttina.

Valmisteveroja vahti aiemmin Tulli

Esimerkiksi arvonlisäverot tulevat kuukausittain maksettavaksi, joten piikkiä ei voi Tuomisen mukaan kasvattaa kovin kauaa. Valmisteveroja ei ole puolestaan aiemmin merkitty verovelkarekisteriin. Vuoden alusta asiaan on tullut muutos, kun valmisteverojen käsittely on siirtynyt Tullilta Verohallinnolle.

– Keinot, mitkä meillä on estää tämäntyyppistä toimintaa, ovat verovelkarekisteriprosessointi ja konkurssiin hakeminen, Tuominen sanoo.

Yritysten verovelkarekisteriin merkityt verovelat ovat julkisia ja kaikkien katsottavissa.

Tuomisen mukaan tyypillisin syy on maksukyvyn puutos erääntymishetkellä.