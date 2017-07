Jääkö Stockmannista jäljelle juuri mitään? – KL: Tavarataloketju on kuihtumassa kiinteistöyhtiöksi

Oulun Stockmann meni kiinni ja kiinteistön uudesta käytöstä saatiin ensimmäisiä merkkejä, kun K-ryhmä kertoi perustavansa vanhan Herkun tiloihin K-Supermarketin.



Stockmann on siis sulkenut Oulun tavaratalon. Lisäksi yhtiö on myynyt viime vuosina Seppälän, Akateemisen kirjakaupan ja Venäjän tavarataloliiketoiminnan. Yhtiö uhkaakin kuihtua kiinteistöyhtiöksi, kirjoittaa Kauppalehti.

Kiinteistöpuoli on tällä hetkellä voitollinen.



Tavaratalojen tappiollisuus pienenee, kun tappiota tuottanut Herkku poistuu ja Herkun tiloihin tuleva S-ryhmän kaupat tuovat vuokratuottoja.



Tavarataloihin on tullut vuokralaisiksi aiemmin esimerkiksi Power ja Musti ja Mirri. Lattiatilasta enää 58 prosenttia on Stockmannin omassa käytössä.



Kauppalehden haastattelema OP:n analyytikko Niclas Catani uskoo, että Stockmann ei pysty jatkamaan nykyisenlaista keskittymistä muotiin, kauneuteen ja kodintuotteisiin.



– Yhtiö on aivan liian velkainen suhteessa tällaiseen bisnekseen ja kassavirtaan, Catani sanoo.



Stockmannilla on korollista velkaa lähes 850 miljoonaa euroa. Siitä erääntyy Kauppalehden mukaan 150 miljoonan joukkolaina ensi keväänä.



Catani uskoo, että yhtiö pyrkii maksamaan velkojaan myymällä pois Pietarissa sijaitsevan Nevsky Centren.