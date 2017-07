IT-alan työttömyys on laskenut Pohjois-Pohjanmaalla ja muualla maassa

IT-alan työttömyys on laskenut koko maassa viime vuoden toukokuun jälkeen 3,3 prosenttia. Tämä käy ilmi Jyväskylän yliopiston IT-tiedekunnan tutkijoiden selvityksestä.

Eniten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut yliopistotutkinnon tai ylemmän amk-tutkinnon suorittaneiden kohdalla. Tässä ryhmässä työttömyys on vähentynyt koko maassa 13 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaalla vastaava luku on 25 prosenttia.

IT-tiedekunnan dekaani Pekka Neittaanmäen mukaan IT-alan yliopistotason koulutusta tulisi lisätä nopeasti.

– IT-alalla on 7000 yliopistotasoisen IT-osaajan pula. Alalle tarvittaisiin 8000 yliopistotasoisen IT-tutkinnon suorittanutta eri puolille maata. Työnhakijoita on vain alle tuhat, ja määrä on nopeassa laskussa niissä maakunnissa, joissa talouskehitys on ollut nopeinta, Neittaanmäki toteaa.

Tutkimuksessa tarkasteltiin alan työttömyyttä vuosina 2012–2017.