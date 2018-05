Intiaan nousee bambua hyödyntävä biojalostamo suomalaisvoimin

Biojalostusyhtiö Chempolis, Fortum ja Intian valtion öljy-yhtiö Numaligarh Refinery Limited ovat perustaneet yhteisyrityksen, jonka on määrä rakentaa maailman ensimmäinen bambua jalostava biojalostamo Koillis-Intian Assamiin.

Rakennustyöt on määrä aloittaa syksyllä ja jalostamon on tarkoitus aloittaa toimintansa vuonna 2020. Investointi on kaikkiaan 160 miljoonaa euroa.

Toimiessaan tehdas valmistaa vuosittain 60 miljoonaa litraa bioetanolia ja 144 gigawattituntia vihreää sähköä.