IMF nosti Espanjan talouskasvuennustetta, mutta varoittaa: Työttömyyden synkät pilvet riippuvat maan yllä

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on nostanut Espanjan talouskasvuennustetta 3,1 prosenttiin tälle vuodelle. Aiempi ennuste oli 2,6 prosenttia.

Uutinen on helpotus Euroopan neljänneksi suurimmalle taloudelle, joka on rypenyt kurimuksessa jo vuosia. Viriävään kasvuun vaikuttavat IMF:n mukaan viennin vahva kasvu, kansalaisten lisääntynyt kulutus ja turismin elpyminen.

Myös Espanjan hallitus ja keskuspankki ovat arvioineet talouskasvun olevan noin kolmessa prosentissa tänä vuonna.

Hallituksen taloustoimien myötä IMF ei rajaa pois mahdollisuutta, että kasvu olisi jopa nyt annettua ennustetta kiivaampaa.

Jo kaksi viimeistä vuotta maa on ollut kasvun polulla. Espanja rämpi vuosia vakavassa talouskriisissä sen jälkeen, kun taantuman aallot velloivat yli maailman vuodesta 2008 lähtien.

Työttömyys euroalueen toiseksi korkeimmalla

IMF kuitenkin huomauttaa, että työttömyys on vakava haaste maalle, jossa työttömyysprosentti on edelleen 18,7. Tosin vielä vuonna 2013 työttömyys huiteli 27 prosentissa. Tämänhetkinen työttömyysprosentti on euroalueen toiseksi korkein heti Kreikan jälkeen.

- Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen Euroopan korkeimpien joukossa, pätkätyöt vähentävät edelleen vakituisten työsuhteiden määrää ja vastoin tahtoa tehtävien osa-aikaisten töiden määrä on pysynyt korkeana, IMF toteaa.

IMF:n mukaan työmarkkinalakien tulisi tukea koulutuksen laatua ja korostaa työharjoitteluun pääsyn mahdollisuuksia.

Edelleen lähes 40 prosenttia espanjalaisnuorista on ilman työtä ja heidän osaamisensa on heikkoa.

Lähes puolet kaikista työttömistä on ollut ilman työtä yli vuoden.

Espanjassa on nähty useita kertoja mittavia mielenosoituksia, kun kansalaiset ovat vaatineet työolojen parantamista. Kymmenet tuhannet katuja vallanneet ihmiset ovat vaatineet muun muassa korkeampia palkkoja, kun maan talous on alkanut elpyä.