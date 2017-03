Hyvästit Soneralle, nimi on tästä lähtien Telia

Ei se nimenmuutos siltikään paranna toimivuutta, vaihdelkoon nimeä vaikka 24/7, niin telia ei ole minun, eikä yhtiöni operaattori.

Kyllä se on Elisa nyt ja aina. Mattila on sen verran hyvä mies ja miehellä on hyvät puheet, että ihan jo senkin vuoksi.

Paras kuuluvuus on Elisalla ja netti yhteys toimii todella hyvin.