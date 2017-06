Huoltoasemat vakuuttavat: Autoihin riittää menovettä Nesteen jakelukatkosta huolimatta

Nesteen henkilöstöryhmät keskeyttävät bensiinin ja dieselin jakelun viikoksi juhannuksen jälkeen. Kyseessä on vastalause pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen omistajapolitiikalle.

Lomaliikenteessä riittää löpöä autojen tankkiin Nesteen jakelukatkosta huolimatta, isoimmat huoltamoketjut vakuuttavat. Sekä ABC, St1 että Teboil sanovat, että ne pystyvät toimittamaan asemillaan polttoainetta Nesteen toimituskatkosta huolimatta.

Teboilin kaupallinen johtaja Kari-Pekka Manni kertoo, että yhtiöllä on omat terminaalit ja asemille saadaan polttoainetta niiden kautta. ABC-ketju oli viime vuonna bensiininmyynnin markkinajohtaja. Myös aakkosasemilla pääsee katkosta huolimatta tankkaamaan normaalisti, sanoo ABC-ketjun kehitysjohtaja Tiina Vehmala-Viksten.

– Ihan varmasti pääsee liikkumaan juhannusliikenteeseen ja seuraavalla viikolla lomaliikenteeseen, polttonesteet kyllä riittävät.

Myös St1:n myynti- ja markkinointijohtaja Mikko Reinekari vakuuttaa, että ensi viikolla saa polttoainetta normaaliin tapaan.

Seon toimitusjohtaja Arto Viljanen ei tiistaina halunnut arvella, miten jakelukatko vaikuttaa ketjun toimintaan. Hänen mukaansa Neste on yhtiön tärkein polttoaineentoimittaja.

Tuotanto Nesteen jalostamoilla Porvoossa ja Naantalissa jatkuu jakelukatkon aikana normaalisti. Nesteen jalostamoilta toimitetaan polttoaineita suurelle osalle Suomen huoltoasemista.

Viranomaisten autoihin bensaa ensi viikollakin

Neste ei ollut saanut ennakkotietoa henkilöstön suunnitelmasta, mutta ilmoitti pyrkivänsä pitämään jakelukatkon vaikutukset asiakkaille ja liiketoiminnalle mahdollisimman pieninä.

Nesteen Marketing & Services -liiketoiminta-alueen johtaja Panu Kopra ilmoitti, että Neste aikoo keskustella asiasta myös henkilöstöryhmien edustajien kanssa.

– Neste ei ota kantaa omistajien päätöksentekoon, vaan keskittyy omaan liiketoimintaansa, Kopra sanoi.

Neste Jacobsin ylempien toimihenkilöiden luottamusmies Timo Nyman kertoo STT:lle, että viranomaisten polttoainejakelu jatkuu normaalisti ja varmistetaan erikseen sovittavalla tavalla. Muuten jakelutauko alkaa maanantaina 26. kesäkuuta ja päättyy sunnuntaina 2. heinäkuuta.

Huolta yksityistämisestä

Hallitus on ajanut läpi muutoksia omistajaohjauslakiin, joiden tuella valtion omistusosuutta Nesteessä voidaan laskea 33,4 prosenttiin nykyisestä 50,1 prosentista. Samalla on perustettu Valtion Kehitysyhtiö (Vake), johon on päätetty siirtää osakkeita 2,4 miljardin euron edestä.

– Omistusten siirto Vakeen avaa mahdollisuuden ulkopuoliselle taholle hankkia yhtiön osake-enemmistön ja vaarantaa yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen. Nesteen henkilöstössä kasvaa huoli, että Vaken perustaminen on vain välivaihe valtion omistuksen yksityistämisessä, henkilöstöryhmien tiedotteessa sanotaan.