HS: Comptelin toimitusjohtaja epäiltynä törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä

Poliisi epäilee Nokian ostaman ohjelmistoyhtiö Comptelin toimitusjohtajaa Juhani Hintikkaa törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, kertoo Helsingin Sanomat. Lisäksi epäiltynä on toinen Comptelin johtaja. Lehden mukaan asia on siirtynyt syyteharkintaan. Hintikka on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Epäily liittyy toimitusjohtajan osalta syksyllä 2014 tehtyihin osakekauppoihin. Helsingin Sanomat kertoo Hintikan ostaneen työnantajansa osakkeita useassa erässä loka-marraskuun vaihteessa, minkä jälkeen yhtiö kertoi merkittävistä tilauksista.

Nokia osti Comptelin viime vuonna. Hintikka ei ole Nokian palveluksessa.